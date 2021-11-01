الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الكرملين: لقاحا «سبوتنيك» أثبتا فعاليتهما فى كثير من دول العالم

لقاح سبوتنيك
لقاح سبوتنيك

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن مؤشرات كفاءة اللقاحين الروسيين المضادين لكورونا -"سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت"- أعلى من تلك الخاصة بالعديد من اللقاحات الأجنبية.

وأضاف بيسكوف - في تصريحات للصحفيين، بحسب وكالة أنباء "تاس" اليوم الإثنين- "أن هذين اللقاحين تم تسجيلهما في روسيا وفي العديد من دول العالم، ويجري استخدامهما بنجاح وبفاعلية فيها".

وتابع: "أن "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" قد أثبتا فعاليتهما بشكل قاطع ليس في بلدنا، ولكن أيضا في العديد من دول العالم"، مشيرا إلى أن هذين اللقاحين لديهما مؤشرات أداء مختلفة في فئات عمرية مختلفة وفعاليتهما وأعلى من نواح كثيرة من المؤشرات المماثلة للقاحات المضادة لكورونا والمنتجة في الخارج.

وأكد بيسكوف أن لقاح "سبوتنيك لايت" يمكن اعتماده في كل من التطعيم الرئيسي وإعادة التطعيم للوقاية من "كوفيد 19".
 

الكرملين سبوتنيك لايت سبوتنيك V الرئاسة الروسية

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