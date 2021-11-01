الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

منتدى المستقبل يحتفي بـ«طه حسين وروح مصر المتجددة» في حزب التجمع غداً

الدكتور طه حسين
الدكتور طه حسين

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء غد الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني بوسط البلد ندوة بعنوان “طه حسين وروح مصر المتجددة”.

ويشارك في الندوة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والمؤرخ الأدبي شعبان يوسف، والكاتبة الصحافية إيمان رسلان، وتديرها الباحثة دكتورة دينا محسن.

تتنوع الأوراق المقدمة في الندوة، حيث يتحدث الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله عن طه حسين وروح مصر المتجددة، ويتحدث الشاعر والمؤرخ الأدبي شعبان يوسف عن طه حسين وعصر من الجدل،  وتتحدث الكاتبة الصحافية إيمان رسلان عن التعليم عند طه حسين.

ثمانية وأربعون عاما مرت على رحيل الرائد التنويري، والمفكر البارز ولم تزل أفكاره حية ومتجددة، وكان طه حسين قد توفي في 28 أكتوبر من العام العظيم الذي شهد انتصارنا المجيد في حرب أكتوبر الخالدة 1973، وولد الدكتور طه حسين في نوفمبر من العام 1889، وكانت حياته تعبيرا عن العطاء اللانهائي والفاعل والممتد.

ويعد طه حسين أحد أبرز وجوه التنوير في حياتنا الثقافية، ويمثل منجزه الفكري والإبداعي تعبيرا حقيقيا عن روح مصر البهية، والمتجددة.

منتدى المستقبل للفكر والإبداع الدكتور طه حسين الناقد شعبان يوسف الناقد الدكتور يسرى عبدالله حزب التجمع الوطني

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وائل لطفي

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