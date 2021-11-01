«إسكندرية التي كانت والإسكندرية التي تكون».. شعار فعاليات أيام التراث السكندري

"إسكندرية التي كانت والإسكندرية التي تكون".. تحت هذا الشعار نظم اليوم المؤتمر الافتتاحي لفعاليات أيام التراث السكندري والذي يبدأ من يوم ١٢ حتى ٢٠ ديسمبر الحالي.

فعاليات مختلفة يشهدها أيام التراث السكندري، منها عدة جولات سيرا على الأقدام من الميدان إلى شارع رشيد وزيارة موقع كوم الناضورة، والتعرف على نقوش مساجد الإسكندرية، ومحاضرات تحولات التجارة والتسوق في الإسكندرية.

ستشمل الفعاليات أيضا معرض إسكندرية لعرض نتاج الأعمال الفنية للأطفال المعرضين للخطر، وتدشين تطبيق visit alexandria .

ايام التراث السكندري

وقال محمد نهاض قنصل فرنسا بالإسكندرية، إن فعاليات أيام التراث السكندري نظمت من جديد فور تحسن الأوضاع الصحية العالمية لدعم هذا بحضور سياحي قوي.

وتابع نهاض، أن مدينة الإسكندرية لها مكانة كبيرة في فرنسا، لأن مصر منارة العالم العربي، وأن قلة الحضور السياحي الفرنسي في مصر بسبب جائحة كورونا.

وأضاف نهاض أن أيام التراث السكندري مناسبة خاصة للحديث عن التراث السكندري من خلال المتخصصين، الذي يطلقه مركز الدراسات السكندرية بالتعاون مع قنصلية فرنسا، وهي فرصة للتعريف بالتراث وجعله منارة للأجيال الجديدة.

وذكر أنه سيكون هناك حضور للشركات الفرنسية في الإسكندرية في القريب، ليكون هناك حضور ثقافي واقتصادي.

ايام التراث السكندري

وواصل نهاض أن الإسكندرية مدينة عزيزة للمصريين والفرنسيين، علاوة على حضور فوج طلابي متبادل بين مصر وفرنسا، ومعهد الدراسات السكندرية يقدم اكتشاف مزيد من التراث والآثار.