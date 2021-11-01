دبى تجمع ماجدة الرومى وأصالة وكاظم الساهر وماجد المهندس فى نوفمبر

تعيش مدينة دبي حالة من الانتعاشة الفنية في نهاية نوفمبر الجاري، وذلك عبر تقديم سلسة حفلات غنائية لكبار نجوم العالم العربي على مدار ثلاث ليالِ متتالية.

وتفتتح الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي موسم حفلات Dubai Media City بسهرة غنائية خاصة، وذلك مساء الخميس 25 نوفمبر، في إطلالة مميزة ضمن جولتها الفنية العربية، عقب وضعها مسك الختام على مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

قيصر الغناء العربي

ومن بعدها يطل قيصر الغناء العربي كاظم الساهر على جمهوره الإمارتي من جديد عبر حفل غنائي ساهر مساء الجمعة 26 نوفمبر، وتعيد هذه الإطلالة القيصر إلى دبي بعد قرابة شهر عن آخر حفلاته الغنائية بالإمارات في منتصف أكتوبر الماضي التي افتتح خلالها موسم حفلات «أمسيات خالدة» في مهرجان دبي إكسبو العالمي.

أصالة و«المهندس»



في حين تختتم ثلاثية حفلات «Moment Events» في دبي، بحفل غنائي مزدوج يجمع النجمة السورية أصالة نصري مع الفنان العراقي ماجد المهندس، في سهرة عاطفية آسرة مساء السبت 27 نوفمبر.



ويحتفل «المهندس» مع محبيه بإطلاق أجدد أغنياته «مسكين»، مع تقديمها للمرة الأولى لايف خلال الحفل، بينما تأتي إطلالة أصالة أمام جمهورها الإماراتي بعد أسبوعين بالتمام من مشاركة صولا في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في مصر.