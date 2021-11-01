الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بدء عزاء القيادى الحقوقى عبدالغفار شكر (صور)

عزاء عبدالغفار شكر
عزاء عبدالغفار شكر

بدأ منذ قليل، عزاء السياسي عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، بمسجد الرحمة بمنطقة المعادي اليوم الإثنين، بحضور جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق.

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وأعلن طلال شكر، تشييع جثمان شقيقه بمسقط رأسه فى قرية تيرة مركز نبروه بالدقهلية عقب صلاة العصر، ويقام العزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الرحمة في المعادي.

وتوفي الدكتور عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، صباح الأحد، ونعاه المجلس القومي لحقوق الإنسان.

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وأكد المجلس، أنه برحيله فقدت مصر أحد القامات الوطنية الذي عمل طوال مسيرته مدافعًا عن حقوق الإنسان من خلال إسهاماته الفكرية المتعددة وآرائه الوطنية المتنوعة وكان نبراساً للانتماء الوطني، وكان له دور متميز وبناء في عمل  المجلس طوال مدة توليه منصب نائب الرئيس.

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وولد عبدالغفار شكر في 27 مايو 1936، بقرية تيرة مركز نبروه محافظة الدقهلية، وبدأ شكر حياته السياسية مبكرًا في عامه السابع عشر، حيث التحق بهيئة التحرير في عام 1953، ثم التحق بالاتحاد القومي عام 1958، ثم الاتحاد الاشتراكي عام 1963.

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وفي العام 1964، أصبح أمينًا للتثقيف في تنظيم الشباب الاشتراكي الذي كان يعتبر أحد الأجهزة المعلنة للاتحاد الاشتراكي، وكذلك انتمى للتنظيم الطليعي الذي أسسه جمال عبدالناصر كتنظيم سري موازٍ للتنظيم العالمي للاتحاد الاشتراكي.

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وشغل شكر منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونائب رئيس مركز البحوث العربية والإفريقية بالقاهرة، وكذلك رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السابق، وأمين التثقيف في التنظيم الشبابي الاشتراكي السابق، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي سابقًا.

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