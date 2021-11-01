إصابة 17 عاملا في حادث تصادم بطريق «السويس ـ العين السخنة»

استقبل مستشفى السويس العام، مساء اليوم، 17 عاملا، أصيبوا نتيجة حادث تصادم ميني باص بسيارة نصف نقل بطريق السويس ـ العين السخنة.

حادث تصادم بطريق «السويس ـ العين السخنة»

وتلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بمحافظة السويس بلاغا من قائدي السيارات بطريق السخنة يفيد بوقوع الحادث.

حادث تصادم بطريق «السويس ـ العين السخنة»

ووجه مدير هيئة الإسعاف بمحافظة السويس الدكتور محمد طنطاوى، 14 سيارة من نقاط التمركز والمرفق لموقع الحادث، للتعامل مع المصابين ونقلهم لمستشفى السويس العام.

وانتقلت قوة من شرطة النجدة وإدارة تأمين الطرق وقسم شرطة عتاقة لموقع الحادث لمعاينة المكان وكشف ملابسات الحادث.

حادث تصادم بطريق «السويس ـ العين السخنة»

وأفادت المعاينة أن سيارة نصف نقل تحمل لوحات معدنية رقم " م ب 9132" اصطدمت بـ"ميني باص" يستقله 30 عامل يتبع شركة صافولا للزيوت يحمل لوحات معدنية رقم "9874 ط ب ه" نتيجة للسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات بشكل دقيق.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام إن قسم الطوارئ استقبل 17 مصابا نقلتهم سيارات الإسعاف من موقع الحادث، وأكد أن الإصابات تتراوح بين المتوسطة والبسيطة.

حادث تصادم بطريق «السويس ـ العين السخنة»

وأضاف المصدر أن عدد من العمال تراوحت اصابتهم بين كدمات وسحجات وجروح سطحية وتلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى بينما جرى تحويل الحالات المتوسطة لأقسام الجراحة والعظام والباطنة للخضوع للفحص الطبي والتشخيص وتلقي العلاج.

حادث تصادم بطريق «السويس ـ العين السخنة»

وذكر العمال الناجون من الحادث الذين استقلوا الأتوبيس إنهم وزملائهم كانوا في طريق العودة إلى السويس بعد انتهاء الوردية الأولى بالمصنع.

حادث تصادم بطريق «السويس ـ العين السخنة»

وتابع العمال في شهاداتهم، أنه أثناء التفاف سائق الأتوبيس ليسلك طريق العودة إلى السويس اصطدمت به السيارة النصف نقل من الخلف ما تسبب في انحراف عجلة القيادة في يد السائق واصطدام الأتوبيس بالحاجز الخرساني.

حادث تصادم بطريق «السويس ـ العين السخنة»

ويشهد طريق السويس العين السخنة حوادث سير بشكل مستمر بسبب أعمال الصيانة التي تتم بالطريق مما يؤدي لتخصيص حارة واحدة في الطريق.