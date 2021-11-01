«التخطيط»: 200 مليار جنيه لقرى المرحلة الأولى من «حياة كريمة»

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ندوة حول المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" تحت عنوان "مبادرة حياة كريمة: توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة" بالجناح المصري بإكسبو 2020 دبي، بحضور الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة، والدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، والدكتورة فريدريكا ميير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، وسارة البطوطي، رئيس شركة إيكو كونسلت.

وقالت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر أطلقت عدد من المبادرات غير المسبوقة والتي تتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة؛ حيث تضمنت مبادرة حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بالصعيد، وبرنامج رواد 2023، ومبادرات الرعاية الصحية للمرأة والطفل، وبرنامج القضاء على العشوائيات، مشيرةً إلى أن الدولة المصرية وضعت منذ عام 2018 منظومة جديدة لتمويل الاستثمارات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية بما يعزز مبادئ المساواة وتحقيق فعالية إدارة الاستثمارات المحلية.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية حريصة على ميكنة منظومة الإجراءات وتطبيق النظم الإلكترونية فى تقديم الخدمات، وهو ما يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة أن التنمية الريفية جاءت كأحد أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الإقليمية وبرنامج إنشاء تجمعات للصناعات الزراعية، وبرنامج رفع جودة تقديم الخدمات الصحية، وبرنامج تحسين جودة المنشآت التعليمية وبرنامج رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وبرنامج الارتقاء بمستوى جودة البنية العمرانية، لافتاً إلى أن مشروع حياة كريمة يمثل مظلة كبرى لكافة المشروعات القومية في مصر التي تتضمن مشروع 100 مليون صحة، والمشروع القومي للطرق، ومبادرة تكافل وكرامة، ومراكب النجاة، ومشروع تبطين الترع، ومشروع مصر الرقمية وغيرها من المشروعات ، حيث تعد مبادرة حياة كريمة اكبر مشروع تنموى فى العالم .

ولفت إلى أنه تم تخصيص 200 مليار جنيه لقرى المرحلة الأولى فى إطار مبادرة حياة كريمة، تغطى 52 مركزاً وتشمل 1436 قرية.