الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تتفقد المقر المؤقت لديوان عام المحافظة وتتابع سير العمل

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، إدارات ديوان عام المحافظة بالمقر المؤقت لديوان عام المحافظة، وذلك بعد إتمام عمليات النقل إلى المبنى المجاور لديوان عام المحافظة والذى بدأت أعمال الإزالة به نظرًا لخطورته الداهمة.

رافق محافظ دمياط في جولتها الدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة، وتواصلت "المحافظ" مع العاملين بإدارات الديوان بالمبنى والمقر الملحق به  للإطمئنان على مستوى جاهزية الأقسام المختلفة، كما وجهت لهم التحية والشكر على تحملهم هذا الظرف الاستثنائى و جهودهم التى حققت انتظام سير منظومة العمل خلال الفترة الراهنة.

ووجهت "المحافظ" تعليماتها الى القائمين على تجهيز المقر، بضرورة إتمام كافة التجهيزات بجميع الأقسام بالمبنى والمقر الملحق وذلك بما يليق بالعاملين بهذا الكيان الهام، مؤكدة أيضاً على تلافى جميع الملاحظات وتجهيز أماكن لحفظ الملفات مؤكدة أيضاً على سرعة تجهيز مكتب المحافظ بالمقر ودهان واجهات المبنى ووضع لافتات توضيحية عليه وبكل قسم.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط دمياط محافظة دمياط ديوان عام المحافظة

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طه الذى رأى

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