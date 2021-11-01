وزيرة البيئة تبحث مستجدات مؤتمر المناخ مع وزير الزراعة القبرصي

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وكوستاس كاديس وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة القبرصي لتبادل الآراء والرؤى حول الأوضاع البيئية العالمية والقضايا المشتركة، وبحث سبل التعاون ضمن اللقاءات الثنائية التى تعقدها وزيرة البيئة بمؤتمر الأطراف السادس والعشرون لاتفاقية التغيرات المناخية Cop26.

وزيرة البيئة تلتقي ونظيرها القبرصي لتبادل الآراء والرؤى حول الأوضاع البيئية العالمية والقضايا المشتركة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء اليوم على عمق العلاقات المصرية القبرصية والتعاون المشترك بين البلدين في القضايا البيئية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف مشيرة إلى اهتمام مصر بدعم التعاون مع الجانب القبرصى خاصة في مجالات التغيرات المناخية، مشددة على التزام مصر بخطط العمل التى تم الاتفاق عليها.



تناول اللقاء بحث آخر المستجدات فى مسارات التعاون التى تم بحثها خلال اللقاءات السابقة بمجالات حماية المياه وأثار التغيرات المناخية على المسطحات المائية كذلك التلوث بالزيت وآخر مستجدات العمل بين الطرفان.



كما ناقش الطرفان المواقف المصرية المؤيدة لتحقيق المصالح البيئية المشتركة لكافة الدول خاصة الجانب الأفريقى كذلك الرؤى المشتركة حول قضايا تغير المناخ خلال الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف لتحقيق المصالح المشتركة وحماية البيئة واتفقا الطرفان على عقد اجتماع آخر لمشاركة الرؤى والمستجدات.

وزير البيئة القبرصى يشيد باهتمام مصر في بقضايا المناخ محلياً وعالمياً

من جانبه، أشاد وزير البيئة القبرصي باهتمام مصر الملحوظ بملف البيئة والتغيرات المناخية على المستويين المحلي والعالمي لتحقيق المصالح المشتركة لكافة الدول خاصة الدول الأفريقية وإنجازاتها المميزة بالمحافل الدولية.