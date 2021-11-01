التحالف العربي: تدمير موقعين للصواريخ البالستية بمحافظتين شمال اليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي)، الإثنين، تدمير موقعين للصواريخ الباليستية بمحافظتي صعدة وعمران شمالي اليمن.

وذكر التحالف، في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، أنه تم تحييد هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تدمير موقعين يشملان منصات الإطلاق والصواريخ الباليستية بمحافظتي صعدة وعمران.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، تصفيته أكثر من 100 عنصر من العناصر الإرهابية الحوثية في مأرب.

وأعلن تحالف دعم الشرعية، تنفيذ 19 عملية استهداف آليات وعناصر الحوثيين في العبدية في مأرب، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 108 من عناصرها الإرهابية.

وأكد التحالف: "أنه ملتزم بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين العُزل".

كان تحالف دعم الشرعية باليمن، قد أعلن عن تدمير زورقين مفخخين للميليشيا الحوثية وإحباط تنفيذ هجوم وشيك.