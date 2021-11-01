«ماكرون»: «قمة جلاسكو» وحدت المجتمع الدولى بمواجهة التغير المناخى

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن قمة المناخ المنعقدة حاليًا في جلاسكو نجحت في توحيد المجتمع الدولي في مواجهة تغير المناخ.

وأضاف ماكرون، خلال كلمته في “قمة المناخ”، أنه يتعين على الدول الفقيرة مواجهة تغيّرات المناخ، وفقًا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية.

وأكد ماكرون أن التضامن الدولي مهم في مواجهة تغير المناخ، لافتًا إلى أنه يجب الإيفاء بالتعهدات التي أطلقت في قمة باريس للمناخ.

واستقبل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الزعماء الواحد تلو الآخر، اليوم الإثنين، أمام ملصق عملاق لكوكب الأرض على خلفية زرقاء.

ويشارك ممثلو أكثر من 190 دولة في القمة التي تنظمها الأمم المتحدة، ويطلق عليها "كوب 26"، وتأتي وسط تحديات غير مسبوقة لتغير المناخ ظهرت في الكوارث الطبيعية التي عصفت بمناطق عدة حول العالم في وقت سابق من 2021.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش أعمال قمة تغير المناخ في جلاسكو.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي مجموعة من اللقاءات، خلال القمة، مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي، وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في قمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور المهم الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار مفاوضات تغير المناخ.

وأوضح راضي، أن الرئيس سيركز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام، والإفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلًا عن تأكيد ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك تأكيد تطلع مصر لاستضافة الدورة المقبلة لقمة تغير المناخ خلال العام المقبل.