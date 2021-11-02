استمرار البحث عن جثة طالب لليوم ال16 فى مياه نهر النيل بالقليوبية

لم ييأس أهالي قرى ميت العطار وطحلة ببنها بمحافظة القليوبية، من عمليات البحث والتمشيط بفرع دمياط بالنيل في قرية كفر طحلة مركز بنها لليوم 16 على التوالي للبحث عن جثة الطالب محمد عزت بلال المختفي في النيل منذ أكثر من أسبوعين.



وقال "صلاح الصياد"، من أهالي قرية الطحلة الباحثين عن جثة "محمد"، أن الجميع سواء غواصين الخير أو الفرق التابعة للشرطة بذلوا أقصى استطاعتهم من أجل العثور على "محمد"، قائلا: "الموضوع دلوقتي في إيد ربنا سبحانه وتعالى هو وحده قادر على إخراجه من ظلمات البحر".



وأضاف صلاح، أن الجميع يأمل في ظهور الجثة حتى نستطيع دفنها ويرتاح قلب والده المكلوم، مناشدا الجهات المختصة والمسئولين بالدفع بأجهزة حديثة والاستعانة بالضفادع البشرية، واللانشات المزودة بأجهزة كشف القاع، والسونار الحديث حتى تسهل من عمليات انتشال الجثة.



ويشارك في البحث غواصين من 5 محافظات وهي "الإسكندرية والشرقية والقليوبية والمنوفية والغربية"، كما تم الاستعانة بأحد الحفارات لإزالة الأشجار والحشائش الجرفية لتسهيل عملية البحث وسط المياه.

فيما تحاول قوات الانقاذ النهري بمحافظة القليوبية وغواضين الخير على مستوي الجمهورية الوصول لجثمانه حيث أن المنطقة وعرة وسط مطالبات الاهالي بالإستعانة بالضفادع البشرية المدربة والدفع بمعدات متطورة للبحث.

وضم فريق غواصين الخير كلا من: وائل شعبان من الغربية، ومحمد دولار من الشرقية، والكابتن عزب عبدالحميد من الدقهلية، وآخرين، في محاولة للعثور على الجثمان علي أن يتم الإستعانة بفريق جديد من الغواصين من الإسكندرية بقيادة الكابتن إيهاب المالحي قائد فرق غواصين الخير على مستوى الجمهورية للمساعدة في البحث الذى مازال مستمرا للبحث عن الجثة وسط حزن جميع أهالي قريته بمدينة بنها.