نجاح عملية لإصلاح اعوجاج حاد وتشوهات العمود الفقرى بمستشفى أبو خليفة للطوارئ

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح عملية لإصلاح اعوجاج حاد وتشوهات العمود الفقري لشاب تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك لأول مرة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، واستغرق إجراؤها 8 ساعات.

وأوضح بيان الهيئة، أن هذه الجراحات تعد من الجراحات الدقيقة جدًا، والتي تتطلب مهارة خاصة لإجرائها، فخلال العملية الجراحية تم تركيب المسامير، وهو أمر غاية الصعوبة نظرًا لشدة الاعوجاج وقد ساعد استخدام الأشعة الديناميكية أثناء الجراحة في تحديد اتجاه المسامير، ثم تم تسليك العمود الفقري ووضع عمود التثبيت لاستعدال الاعوجاج الذي كان قد وصل درجته في حالة المذكور إلى 65 درجة.

وتابع البيان، تم إجراء الجراحة الدقيقة على يد فريق طبي من أمهر جراحي المخ والأعصاب والمكون من د شريف الخطيب، استشاري جراحة المخ والأعصاب، د.محمد عباس، استشاري جراحة المخ والأعصاب، د.أحمد دعبس، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة د. إسلام جمال، د.مدحت لمعي "استشاريي التخدير"، د.محمود شكري، أخصائي التخدير، بمشاركة فريق التمريض المتميز بمستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة بالإسماعيلية.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن تكلفة العملية في القطاع الخاص تتخطى 160 ألف جنيه، وتم إجراؤها للمريض المنتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل والبالغ من العمر 18عاما، بنسبة مساهمة لا تتعدى 300 جنيه فقط، لافتة إلى أن هذه الجراحة من الجراحات التي تتطلب فريقين طبيين لإجرائها الفريق الأول يبدأ الجراحة ويقوم بتركيب المسامير وتسليك العمود الفقري أما الفريق الآخر فيستكمل استعدال الاعوجاج وإنهاء العملية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إن توفير الكوادر الطبية الماهرة وخصوصًا في التخصصات الدقيقة ليس من السهولة بمكان واحد، وهو ما توفره الهيئة العامة للرعاية الصحية لكل منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، علمًا بأن هؤلاء الأطباء من الكوادر المتميزة بين صفوف العاملين بالهيئة على أعلى مستوى من الكفاءة، ويتم تناقل خبراتهم بين كل دول العالم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على جهود هيئة الرعاية الصحية الحثيثة، نحو توفير أفضل حزم وخدمات الرعاية الصحية المتكاملة، داخل كل فروعها ومنشآتها بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك تحقيقًا لأعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى كجزء من تحقيق أهداف ورؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبما يضمن تحقيق الجودة والتميز في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي المنظومة الجديدة، باعتبار الرعاية الصحية المتكاملة ذات الجودة، ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.