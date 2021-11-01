الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«سعفان»: العامل المصرى من بين الأكفأ على مستوى العالم

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ‏احتفالية وزارة الإنتاج الحربي بالعيد الـ67 للإنتاج الحربي، بدعوة من اللواء مهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى.

وقال وزير القوى العاملة، في تصريحات على هامش الاحتفالية، إن العامل المصري خلال المرحلة الراهنة، والتي تضاهي قدرات ومهارات العمال في كل دول العالم بل ويتفوق عليها، مشيرًا إلى أن العامل المصري من أكفأ العمال على مستوى العالم.

 ولفت إلى أن منتجاتهم وإنجازاتهم ظهرت في وزارة الإنتاج الحربي والهيئات التابعة لها، والتي تمثل الداعم الأساسي للقوات المسلحة والشرطة المصرية على مر السنوات، من أجل تحقيق التقدم والازدهار ورفع راية الدولة المصرية عالية خفاقة.

من جانبه، رحب سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، ونائب أول رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بوزراء القوى العاملة، والدولة للهجرة، والحضور، منوهًا: بأن "لدينا الآن ما يقرب من 200 ألف عامل فى الإنتاج الحربي منذ عام 1954، واليوم نكرم أفضل العاملين من بينهم".

ووجه التحية والتقدير لكل العاملين بالإنتاج الحربي، والذين طالما تمتعوا بالوعي الكامل والثقة المتناهية في ما يقومون به من أعمال، وأهميتها للقوات المسلحة المصرية حماة الوطن.

محمد سعفان وزير القوى العاملة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي هيئة التسليح بالقوات المسلحة مصانع الإنتاج الحربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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