كل ما تريد معرفته عن حفل محمد رمضان في موسم الرياض

ينتظر العالم العربي إطلالة النجم محمد رمضان في حفل اليوم بموسم الرياض؛ حيث ساهمت البروفة التي أجراها ونشر فيديو قصير منها عبر حسابه على “إنستجرام” في تشجيع الجمهور وانتظارهم الحفل بفارغ الصبر؛ حيث يحيى اليوم الإثنين، الفنان محمد رمضان، حفله في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض بمسرح محمد عبده ارينا.

سعر تذكرة حفل محمد رمضان في موسم الرياض

وعن تكلفة التذكرة للحفل؛ فإن سعر تذكرة حفل الفنان محمد رمضان تبلغ 58 ريالا، كما أن هناك شروطًا وضعتها الجهة المنظمة لحفل محمد رمضان؛ لعل أبرزها عدم دخول من هم أقل من 12 عامًا للحفل.

“الانتهاء من اللمسات النهائية للحفل”

نشر الفنان محمد رمضان فيديو له عبر موقع الصور الشهير “انستجرام” يُبرز فيه الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على حفله الغنائي، والذي يُقام على مسرح محمد عبده في منطقة بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

ظهر من البروفة الأخيرة لمحمد رمضان مجموعة من الراقصين معه والذين يقدمون استعراضات معه على مسرح الرياض؛ أثناء تدريبهم النهائي، حيث أن حفل محمد رمضان لم يقتصر على تقديم الأغنيات فقط، بل أنه سيحتوي على عروض استعراضية كما اعتاد الفنان تقديمها في حفلاته السابقة.

وفي الفيديو الذي نشره محمد رمضان؛ ظهر محمد رمضان عارِ الصدر يرتدي بنطال رياضي واسع، ويرقص مع الفرقة رقصة أغنية "مافيا" الشهيرة.

رمضان يتحدث عن حفل الرياض

وعن حفل الرياض؛ تحدث الفنان محمد رمضان قائلا إنه مسئولية كبيرة لأنه يفتتح موسم الرياض ومسرح محمد عبده في البوليفارد لذلك عليه أن يقدم أفضل ما عنده أمام جمهوره السعودي.

موعد الحفل

يحيي الفنان محمد رمضان حفل الرياض اليوم الاثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت المملكة، ويقدم مجموعة من أهم أغانيه خلال الفترة الأخيرة منها “جو البنات” التي قدمها في افتتاح مهرجان الجونة كما تم تصميم مجموعة من العروض الاستعراضية.

حفل رمضان في القاهرة

على الجانب الآخر، يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفلا غنائيا ضخما في القاهرة يوم 5 نوفمبر الجاري داخل حديقة الأسرة “فاميلي بارك” بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

أسعار حفل محمد رمضان في القاهرة

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على ثلاث فئات وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 1000 جنيه مصري، والفئة الثانية بمبلغ 550 جنيهًا، والفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 300 جنيه مصري.

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