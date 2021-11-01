الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية اليمني يبحث مع منسق الشؤون الانسانية وضع النازحين والمهجرين بمأرب

أحمد عوض بن مبارك
أحمد عوض بن مبارك

بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في اتصال هاتفي مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، الوضع الإنساني للنازحين والمهجرين في مديريات محافظة مأرب، جراء استمرار العدوان الحوثي والاستهداف الهمجي للسكان والقرى والمناطق الآمنة بالصواريخ الباليستية  والطائرات المسيرة.

ودعا وزير الخارجية اليمن، الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة لاستمرار قيامها بدورها الإنساني المقدر من قبل الحكومة اليمنية، بعيدا عن تدخلات وضغوطات مليشيات الحوثي وعدم السماح لتلك المليشيات باستخدامها للتغطية على جرائمها ضد الانسانية. 

كما طالب "مبارك" برفع مستوى التدخلات الإنسانية لمواجهة الفجوة في المساعدات الإغاثية نتيجة ارتفاع أعداد النازحين، وبلغ عددهم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر فقط أكثر من 50 ألف نازح في مديريات جنوب مأرب.

و بدوره تطرق المسؤول الأممي، الى الدور والجهود التي تقوم بها هيئات الأمم المتحدة في التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في محافظة مأرب والحاجة الملحة، للاستجابة للنداءات الدولية وايقاف الحرب والعمل على معالجة آثارها الإنسانية والحد من تفاقم معاناة اليمنيين لا سيما النازحين في محافظة مأرب.

الحوثي ينفذ قصفا صاروخيا على مأرب

 وفي سياق متصل، سقط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح، فجر الاثنين، في مجزرة جديدة، ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين في محافظ مأرب شرقي البلاد.

 ومازالت تشن مليشيات الحوثي قصفا صاروخيا مكثفا على الأحياء السكنية في مأرب لا سيما قرى الجوبة، حيث يستهدف الحوثيين  حمل السكان على النزوح، واجتياحها عسكريا ضمن حملة برية واسعة النطاق تسعى لتحقيق اختراق صوب المدينة النفطية.

وزير الخارجية اليمني مبارك للأمم المتحدة الإنسانية مارب

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