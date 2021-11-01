بعد إعلان محافظة بورسعيد عودة المياه ظهرا.. الأهالي: «ما رجعتش وقاطعة من 30 ساعة»

سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمحافظة بورسعيد خلال الساعات الماضية، بسبب انقطاع المياه عن حي الزهور، الذي يقيم به عشرات الآلاف من المواطنين، لمدة تجاوزت الـ 30 ساعة، دون سابق إنذار للمواطنين.

وانتظر المواطنون الساعة الثانية عصرًا عودة المياه، وذلك بعد إصدار محافظة بورسعيد بيانًا رسميًا يؤكد عودتها، بالرغم من غياب التصريحات الرسمية لمدة 24 ساعة من انقطاع المياه.

وعلق المواطنون على صفحاتهم الشخصية على “الساعة 2 والمية لسه ما رجعتش ولا حتى تدريجي”، وأكد المواطنون عدم قدرتهم علي تحمل الوضع أكثر من ذلك، بسبب وصول مدة الانقطاع إلى 30 ساعة، مما جعل المنازل خالية من مياه الشرب وجعلهم غير قادرين ممارسة حياتهم بشكل اعتيادي، أو تجهيز الأطعمة، وأوقف الحياة في المحافظة.

وكانت المحافظة، قد أكدت في بيان رسمي، أن هناك تعاونا مع هيئة قناة السويس لإصلاح كسر في ماسورة مياه رئيسية الأمر الذي تسبب في انقطاعها عن عدد من المناطق، إلا أن فشل أجهزة المحافظة في الإصلاح، جعل الأهالي تستغيث بمجلس الوزراء والرئيس السيسي، للتدخل لإنقاذ الأهالي من هذه الأزمة التي يواجهونها حاليا,