الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بحثًا عن الإعدام.. تفاصيل هجوم «رجل الجوكر» على 17 شخصا في طوكيو

رجل الجوكر
رجل الجوكر

ذكرت وسائل إعلام يابانية - نقلا عن الشرطة - أن الشاب الذي كان يرتدي زي "الجوكر"، وأصاب 17 شخصًا في هجوم استخدم فيه سكينًا ونيران، في أحد خطوط قطار طوكيو، كان يريد "قتل الأشخاص ويحصل على عقوبة الإعدام".

ومساء الاحتفال بالهالوين، هاجم الرجل، البالغ من العمر 24 عامًا، الركاب بسكين في قطار خط "كيو"، وأضرم النيران باستخدام سائل الولاعات، وترددت الأنباء، أن مُسنًا تعرض لطعنة في الصدر في حالة حرجة.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو، التي التقطها الشهود، رجلًا يرتدي سترة بنفسجية اللون وعليها قميص أخضر.

 وذكرت وسائل إعلام يابانية أن المهاجم قال للشرطة إنه معجب جدًا بسلسلة أفلام "باتمان" التي ظهر فيها الجوكر، وألقي القبض عليه بينما كان لايزال في موقع الحادث للاشتباه في الشروع في قتل.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أن الشرطة قالت إنه كان يفكر في كيفية الحصول على عقوبة الإعدام منذ شهور، وقال إنه اختار- عمدًا - قطارًا سريعًا لهجومه، لأن مثل تلك القطارات تقف قليلًا وعادة ما تكون مزدحمة بالركاب.

أزياء الهالوين الجوكر الاحتفال بالهالوين الشرطة طوكيو

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