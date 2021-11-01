الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1305 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

حملات تموينية
حملات تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وتمكنت الجهود من ضبط 1305 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (3,75 طن "لحوم مجمدة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط (3 طن "مقطعات دواجن" بدون مستندات “مجهولة المصدر”، بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (2 طن "كبدة مجمدة" بدون مستندات “مجهولة المصدر”، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (1,7 طن "دواجن كاملة ومقطعاتها" بدون مستندات “مجهولة المصدر”، بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (5,36 طن "سكر حر – مسلى – زيت طعام" بدون مستندات “مجهولة المصدر” بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (11385 عبوة بويات بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية)، بحوزة  (مالك شركة لتجارة الحدايد والبويات "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط (37950 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – قفاز طبى" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة) بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، وضبط ( قائد سيارة حال سيره بالسيارة بمحافظة الفيوم) وبحوزته (4 طن "زبدة" معبأة داخل عبوات بدون مستندات “مجهولة المصدر”).

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 طن "كاكاو بودرة – مواد خام" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية، وضبط (3 طن "مخللات"معبأة داخل عبوات وبراميل بدون بيانات  “مجهولة المصدر” بحوزة (مالك معمل لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية. 

وتمكنت الجهود من ضبط (1,050 طن "دقيق بلدى" مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم بالاتجار به بالسوق السوداء قدرت بقيمة مالية 6510 جنيهاً) بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية  "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية، وضبط 4 طن زيوت سيارات معبأة داخل عبوات بدون مستندات “مجهولة المصدر” بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج زيوت السيارات  "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (73000 قرص أدوية خاصة بعلاج “الضغط – السكر - التخسيس” مهربه جمركيا، وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مسجلة وغير مصرح بتداولها بالأسواق وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة) بحوزة (المدير المسئول عن صيدلية) بمحافظة القاهرة، وضبط (2 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستخدام الحيواني، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية"بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

شرطة التموين والتجارة قضايا تموينية لحوم مجمدة السلع الغذائية الجيزة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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