«الإسكندرية في عيوننا».. مبادرة لتوثيق معالم عروس البحر المتوسط

«إسكندرية في عيوننا» مبادرة تنظمها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية لإظهار معالم المدينة السياحية من خلال الصور، وإتاحة الفرصة للمواهب سواء كانوا محترفين أو هواة لتقديم أجمل ما لديهم في عالم التصوير.

وفي السياق، قال فهد أحمد، مصور، إن هذه المبادرات الصادرة من الجهات الرسمية والفرق المتخصصة هي دعم لاستمرار مواهبنا، فالمواهب الشابة بحاجة لفرص حقيقية تبروز ما تلتقطه كاميراتهم.

الإسكندرية في عيوننا

وأضاف عمر عبد العزيز، مصور، أن الإسكندرية مليئة بالأماكن ذات البعد الفني الجمالي التي تجذب النظر لها سواء من مباني تراثية أو آثرية أو شوارع ذات عمق تاريخي شاهدة على أحداث هامة، فلقطات الكاميرا لكادرات سكندرية تكون بالطبع مميزة.

الإسكندرية في عيوننا

وأكملت ريهام صلاح، مصورة، أنه خلال موسم الشتاء الإسكندرية تزداد جمالا من شوارعها الهادئة مع أمواج البحر وهطول الأمطار وهو ظرف زمني مكتمل لالتقاط كادرات تصويرية محترفة.

الإسكندرية في عيوننا

وأوصت رانيا زكي، مصورة، بضرورة استمرار مثل هذه المعارض المحتضنة لمواهب الشباب فهي فكرة جيدة لترويج السياحة الداخلية وتسليط الضوء على أهم المعالم السكندرية وتوثيق المعالم التي اندثرت.

الإسكندرية في عيوننا

وعلق إسلام أحمد، مصور، أن عدد المصورين الشباب والراغبين في تعليم التصوير كثير جدا، ولا يلجأوون إلا لمواقع التواصل الاجتماعي لنشر صورهم لمتابعيهم، ومنهم لا يستطيعون تنظيم المعارض الخاصة لعرض فنهم المصور، ولهذا ففكرة الدعم المقدم من مسابقة الإسكندرية في عيوننا جيدة لتشجيع كل هذه المواهب ودعمهم لتطوير موهبتهم.

الإسكندرية في عيوننا

- جوائز المسابقة

أعلنت المسابقة أنه سيكون هناك ٣ مراكز فائزة فللمركز الأول جائزة مالية قدرها ١٥٠٠ جنيه والمركز الثاني جائزة مالية قدرها ١٠٠٠ جنيه وأخيرا المركز الثالث بقيمة ٥٠٠ جنيه، حيث يشارك المتسابقين في المسابقة بحد أقصى ٣ صور ستختار لجنة التحكيم من بينهم أفضل صورة لدخول المسابقة.

الإسكندرية في عيوننا

- شروط وأحكام المسابقة

فهناك شروط وأحكام لـ«الإسكندرية في عيوننا» فالمسابقة متاحة لكلا الجنسين وأن يكون السن من ١٦ سنه فما فوق، وأن تكون الصور المشتركة خاصة بمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية والعقارات التراثية والحدائق والميادين سواء ملتقطة بكاميرا الموبايل أو الكاميرات المحترفة، وأن تكون ذات جودة عالية ولا تقل حجم الصورة عن ٢ ميجا بايت ولا تزيد عن ٢٠ ميجا بصيغة jpg، وأن تكون من تصوير المتسابق نفسه وغير مقتبسه عن أحد ولن يسبق الاشتراك بها أو فازت في مسابقات أخرى، وألا تحتوي الصور على توقيعات أو شعارات سياسية أو دينية، وخالية من أي إضافات أو خدع وحيل بصرية.

الإسكندرية في عيوننا

وأوصت المسابقة بأنها سعتبر الملف الأصلي للصورة وثيقة ملكية الصورة وسيطلب من المشارك في المسابقة تقديمه إلى المسئولين عن المسابقة لذا يجب الاحتفاظ بالملف الأصلي للصورة كما خرج من الكاميرا دون تعديل.