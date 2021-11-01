رئيس اتحاد الصناعات الألمانية: روسيا اليد العليا في خلاف «نورد ستريم 2»

قال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيجفريد روسفورم، إنه يعتقد أن لروسيا اليد العليا في الخلاف حول خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وقال روسفورم، إن موسكو قد تحاول ربط توريد المزيد من الغاز إلى غرب أوروبا بإصدار الموافقة على رخصة تشغيل خط الأنابيب، مضيفا أن مثل هذه المحاولة يمكن رفضها - لكن هذا يعني البحث عن موردين آخرين، مشيرا إلى أن العديد من الموردين البدلاء ليس لديهم وصلات خطوط أنابيب، وبالتالي لن يتمكنوا من عرض النقل إلا عن طريق السفن.

ويرى روسفورم أن الغاز المسال من الولايات المتحدة ليس بديلا حقيقيا في الوقت الحالي، مضيفا أن الولايات المتحدة لديها علاوة على ذلك عملاء آخرون ينتظرون غازها، وقال: "لدى الولايات المتحدة حاليا مشتر راغب في الصين"، موضحا أنه بسبب ارتفاع الطلب الصيني، سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن الغاز المسال من الولايات المتحدة سيكون أرخص من الغاز الذي يتم شراؤه حاليا من روسيا، وقال: "في الوقت الذي يتجاوز فيه الطلب على الغاز العرض، يصبح للموردين النفوذ الأكبر".

يُذكر أن مشروع "نورد ستريم 2" يواجه انتقادات - لا سيما من واشنطن، وكذلك من دول في أوروبا الشرقية، حيث ترى هذه الدول أن ألمانيا أتاحت لروسيا عبر هذا المشروع نفوذا كبيرا في سوق الغاز الأوروبية.

ويمكن لخط الأنابيب الجديد تجاوز خط الأنابيب الحالي المرتبط بأوروبا عبر أوكرانيا.

وتتوقع روسيا تراجع أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي في الأسواق بعد بدء تشغيل خط أنابيب الغاز الجديد "نورد ستريم 2".



وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في موسكو: "أي بداية مبكرة لتشغيل نورد ستريم2 ستحقق توازن عوامل أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بما في ذلك في سوق العقود الفورية. هذا أمر واضح".



يأتي ذلك في حين ارتفع سعر الغاز اليوم إلى أكثر من 900 دولار لكل 1000 متر مكعب بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.