فيتنام تعلن تدشين خط جوى مباشر مع بريطانيا

أعلنت شركة "بامبو" للخطوط الجوية الفيتنامية، عن اعتزامها تدشين خط جوي مباشر مع بريطانيا، مؤكدة أنها ستبدأ في وقتٍ لاحق من العام الجاري، تنظيم رحلات جوية مباشرة تربط مدينتي هانوي وهو تشي منه، بمدينة لندن.

وأوضحت الشركة، في بيانٍ اليوم الإثنين، أنه سيتم تنظيم رحلات ذهاب وعودة بمعدل 6 رحلات أسبوعيًا، لافتة إلى أنه ستتم زيادة الرحلات الجوية بصورة تدريجية، وفقًا لحالة الطلب في السوق، وأن هذه الرحلات ستساعد على اختصار وقت السفر.

وأكدت أن تنظيم رحلات مباشرة إلى بريطانيا أمر يهم رجال الأعمال والمواطنين، لأنه سيؤدى إلى اختصار الوقت والمسافة، بالإضافة إلى توثيق العلاقات السياسية.

وأضافت، أن فتح هذا الخط الجوي المباشر سيؤدي إلى فتح سوق سياحية، خاصة مع تزايد عدد السائحين البريطانيين في فيتنام، كما سيؤدي إلى تهيئة الظروف للتبادل التجاري وتبادل الزيارات بين البلدين.

وأشارت إلى أن هذا الخط سيتيح فرصًا لزيادة الرحلات الجوية بين فيتنام ومدن هامة أخرى في العالم، ومن المتوقع أن يساعد على تعزيز التعاون الشامل بين فيتنام وبريطانيا.