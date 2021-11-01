الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 10 سنوات لمحامي بتهمة تزوير مستندات رسمية بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، بمعاقبة محامي بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد اتهامه بالتزوير في محررات رسمية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أيمن مصطفي الصحن، ووضاح محمد عبدالسلام، وجلال فتحي أحمد عمار، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم.

ترجع أحداث القضية رقم 20403 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة ببلاغ من المجني عليها يفيد بقيام المتهم بتقديم محررات رسمية مزورة للاستيلاء على مبلغ وقدره 100 ألف جنيه على غير الحقيقة.

توصلت تحريات ضباط الأموال العامة، قيام المجني عليها إ.م.ي، ربة منزل مقيمة خارج جمهورية مصر العربية وحال عودتها إشترت عقار سكني بمقتضى عقد مؤرخ في عام 2019 ونظرًا لارتباطها بالسفر خارج البلاد قامت بعمل توكيل رسمي عام قضايا للمتهم “أ.م.ال”، محامٍ لرفع دعوى صحة توقيع على عقد البيع للعقار ونهوا إعلام الوراثة لوالدتها وقدم لها حكم صحة توقيع منسوب صدوره إلى محكمة الدخيلة، إلى أنها بالاطلاع على المستندات تبين أنها مزورة و الأختام الموجودة عليها مقلدة وان المتهم استطاع بتلك الطريقة الاستيلاء علي مبلغ وقدرة 100 ألف جنيه وعدم إيداعها لمالك العقار في خزينة المحكمة واستولي عليها لنفسه.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

عقد شرطة مدير توقيع محامي ختام المحكمة العربية الإسكندرية

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