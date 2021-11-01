حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات وضبط وإحضار زعيمهم، بعد اتهامهم بالنصب على المواطنين وانتحال صفة رجال شرطة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من 3 أشخاص، بتوجههم إلى مسكن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" والكائن بدائرة القسم، لتغيير مبلغ مالي عملات أجنبية إلى العملة الوطنية إلا أنهم فوجئوا بوجود 5 أشخاص داخل الشقة وأبلغوهم أنهم رجال شرطة واصطحبوهم بسيارة ميكروباص للطريق الدولي بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة ولاذوا بالهرب وبحوزتهم المبلغ المالي المشار إليه.

تم تشكيل فريق بحث من ضباط الأمن العام بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 10 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" وأحدهم يحمل جنسية إحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهم عدا المتهم الذي يحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بتكوين تشكيلاً عصابيًا تخصص فى النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، وقيام المتهم الهارب بالاستيلاء على المبلغ المالي والسفر الي دولته عقب إعطائهم جزء من متحصلات الواقعة، وأرشدوا عن جزء من متحصلات الواقعة والسيارة ميكروباص- سيارتان ملاكى "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.