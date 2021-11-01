الإثنين 01 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات وضبط وإحضار زعيمهم، بعد اتهامهم بالنصب على المواطنين وانتحال صفة رجال شرطة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات. 

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من 3 أشخاص، بتوجههم إلى مسكن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" والكائن بدائرة القسم، لتغيير مبلغ مالي عملات أجنبية إلى العملة الوطنية إلا أنهم فوجئوا بوجود 5 أشخاص داخل الشقة وأبلغوهم أنهم رجال شرطة واصطحبوهم بسيارة ميكروباص للطريق الدولي بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة ولاذوا بالهرب وبحوزتهم المبلغ المالي المشار إليه.

تم تشكيل فريق بحث من ضباط الأمن العام بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 10 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" وأحدهم يحمل جنسية إحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهم عدا المتهم الذي يحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بتكوين تشكيلاً عصابيًا تخصص فى النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، وقيام المتهم الهارب بالاستيلاء على المبلغ المالي والسفر الي دولته عقب إعطائهم جزء من متحصلات الواقعة، وأرشدوا عن جزء من متحصلات الواقعة والسيارة ميكروباص- سيارتان ملاكى "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تشكيل عصابي تحقيق النيابة أيام ازمة ضبط الإسكندرية المواطنين عمل طريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

الأكثر قراءة

اعتدى على حرمة الحياة الخاصة.. حيثيات حبس «السبكي» بسبب مشهد من فيلم «الفرح»

«من اليوم الأول إلى الأخير».. تفاصيل أجندة قمة «جلاسكو» التي يحضرها الرئيس السيسي

صدور ثلاثية «الله والرسول والقرآن في مصر» لـ محمد الباز بمعرض الكتاب 2022

أول رد من كهربا بعد اتهام موسيمانى له بتسريب أخبار الأهلى

السيسي وبايدن وماكرون يلقون كلمات بالشق رفيع المستوى من «قمة المناخ»

لتعويضه بـ 10 ملايين جنيه.. نظر دعوى خالد الغندور ضد «زيدان» 23 نوفمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

محمود خليل

«عصفور المجذوب» والعقل الشعبى «المنجذب»

ماجد حبته

تغير المناخ.. مخاوف وطموحات

جمال-أسعد

مصر بلا طوارئ

القس. رفعت فكرى

مشروع قومى لمواجهة الخرافات

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا

إسرائيل تبحث تلقيح الأطفال بداية من عمر 5 سنوات ضد «كورونا»