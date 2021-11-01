الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

100 مليار جنيه حجم استثمارات شركات قطاع الأعمال في الصعيد

الاستثمار في الصعيد
الاستثمار في الصعيد

تعمل الدولة على تنمية الصعيد، من خلال أجهزتها المختلفة، في سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين في هذه المحافظات، وخلق فرص عمل واستغلال الثروات الموجودة هناك، وتنفيذ مجمعات صناعية وزراعية.    

وبحسب بيانات صادرة عن شركات قطاع الأعمال، فإن حجم الاستثمارات لها في الصعيد تُقدر بحوالي 100 مليار جنيه.

مجمع صناعات كيما

ضخت استثمارات بالمجمع خلال الفترة الأخيرة، تُقدر بحوالي 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى بخلاف ما ضخ في المصنع القديم، والذي يُقدر بـ4 مليارات جنيه.

مصر للألومنيوم 

ويجري تطوير خطوط الإنتاج في مصر للألومنيوم الذي يقع في محافظة قنا بتكلفة تقترب من 17 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء في مصنع الجنوط الذي تعتزم الشركة تنفيذه.

فيما تبلغ استثمارات الشركة القابضة للسياحة والفنادق من خلال عدة  فنادق في الأقصر وأسوان.

وقال ياسر الجالس، رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للألومنيوم - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن مصنع مصر للألومنيوم ساهم في إحداث تنمية كبيرة في الصعيد.

وأضاف “الجالس”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة تضع الصعيد على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أنه علي الجهات التنفيذية تنفيذ توجه الدولة في تلاشي العراقيل التي تواجه زيادة التنمية في الصعيد.

 وأشار إلى أن التنمية في الصعيد تسهم في دعم الاقتصاد القومي، ما يعود على المواطن بالنفع.

مصر العراق سياحة جنوب استثمارات محافظ تطوير جمال مصنع الفن دعم

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