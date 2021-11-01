تخطت مستويات ما قبل «كورونا».. ارتفاع مبيعات الديزل في الهند خلال أكتوبر

ارتفعت مبيعات الديزل في الهند، لتتخطى مستويات ما قبل تفشي وباء كورونا في أكتوبر، بسبب زيادة الطلب الناتج عن انطلاق المهرجانات وزيادة النشاط الاقتصادي، بحسب بيانات أولية صادرة عن مسؤولين مطلعين على الأمر بصورة مباشرة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، أن مبيعات أكبر ثلاثة من بائعي الوقود بالتجزئة في الهند، بلغت 5. 86 مليون طن في الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 1.3 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2019، قبل تفشي الوباء.

وجاءت المبيعات أعلى بنسبة 20 بالمئة عن شهر سبتمبر الماضي، إلا أنها جاءت أقل بنسبة 5.1 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2020.

ويشار إلى أن الديزل هو المنتج البترولي الأكثر استخداما في الهند.

وعلى صعيد آخر، وانخفض كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 0.2 في المئة ولا 0.4 في المئة بالترتيب بعد ارتفاعهما يوم الجمعة بعد إعلان الإدارة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الإستراتيجية في الصين يوم الأحد عن الإفراج عن احتياطيات البنزين والسولار فيما وصفه بعض مراقبي السوق إنه أول بيان من نوعه تعيه الذاكرة.

وتعد هذه خطوة من بين عدد من المحاولات التي تقوم بها بكين لتهدئة ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي قلص هوامش ربح الشركات المصنعة.

وأفرجت الصين في وقت سابق من العام سلعا أخرى من الاحتياطيات ، بما في ذلك إفراج نادر عن النفط الخام والمعادن الأساسية ، لتهدئة الأسعار.

وقال سنجيك تي المحلل في شركة إس أي إيه للاستشارات ومقرها بكين "إن ترشيد إنتاج (النفط) يجب أن يكون أكثر شيوعا من الإفراج عن احتياطيات النفط" ، لكن مثل هذه التحركات لا يتم تأكيدها عادة في بيانات رسمية.

وقال إن خطوة الأحد قد تكون المرة الأولى التي تعلن فيها بكين الإفراج عن منتجات نفطية.

