«الإحصاء»: 91% زيادة فى حجم التبادل التجارى بين مصر وقطر خلال 7 أشهر

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حركة التبادل التجارى بين مصر وقطر شهدت نموا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية، لتقفز إلى حدود 27.8 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021، مقابل 14.56 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 91.7%.

وأشار تقرير الإحصاء، إلى تضاعف الصادرات المصرية لقطر إلى حدود 1.7 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 16 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.684 مليون دولار، وارتفعت وارداتها من قطر من 14.4 مليون دولار لـ 26.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، بزيادة قدرها 11.6 مليون دولار.

تزامنت تلك القفزة فى حجم التجارة بين البلدين مع بوادر إيجابية لاستعادة العلاقات الدبلوماسية، والتى لاحت فى الأفق مع بداية العام الحالى 2021، حيث استقبل مطار القاهرة الدولي يناير الماضى أول طائرة قطرية تهبط على الأراضي المصرية منذ 3 سنوات، أعقبها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن نهاية مايو الماضي، وتوجيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد دعوة للسيسي لزيارة الدوحة.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن حركة التبادل التجارى مع قطر تراجعت بشكل حاد خلال السنوات الثلاثة الماضية، تأثرًا بقرار الدولة المصرية قطع علاقاتها مع قطر، وغلق المجالين الجوي والبحر فى يونيو 2017، حيث انكمش حجم التجارة بين البلدين لـ 498 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2017، ثم هبط لـ 23.6 مليون دولار خلال عام 2019 و25.3 مليون دولار.