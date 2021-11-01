كيفية متابعة طلب لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية من أكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ قرار رئاسة مجلس الوزراء لعدم السماح لموظفي القطاع العام دخول أماكن عملهم بالمؤسسات الحكومية دون الحصول على جرعات اللقاح، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات متابعة الطلبات وآخر موعد لتلقي جرعات اللقاح للموظفين.

كيفية متابعة طلب لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية

يستطيع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة متابعة طلبات الحصول على جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك من خلال الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة الصحة والسكان المصرية من خلال هذا الرابط (من هنا) لتسجيل طلبات المواطنين ومتابعتها إلكترونيا وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع لقاح كورونا من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة متابعة طلبات الحصول على اللقاح

كتابة بيانات الراغبين في الاستعلام عن طلباتهم كاملة في الخانات المخصصة لذلك

كتابة الرقم القومي

كتابة رقم الطلب الذي تم الحصول عليه عقب تسجيل البيانات

آخر موعد لتلقي جرعات لقاح كورونا للموظفين

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا بمنع دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة لأماكن عملهم داخل المؤسسات والوزارات الحكومية إلا بعد التأكد من حصولهم على جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أو إجراء تحليل حمض نووي pcr كل أسبوع وذلك اعتبارا من 15 نوفمبر المقبل كما أصدرت الحكومة قرارا بمنع دخول المواطنين الهيئات والمؤسسات الحكومية لقضاء مصالحهم الشخصية إلا بعد التأكد من الحصول على جرعات اللقاح منذ بداية شهر ديسمبر المقبل مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية داخل المؤسسات من ارتداء كمامات واقية والإلتزام بمسافات التباعد الاجتماعي يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة للتعايش مع الفيروس القاتل.

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فوائد الحصول على لقاح كورونا

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية متابعة طلب لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية للحصول على التطعيم والذي يهدف إلى تقليل مخاطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والوقاية من المرض الشديد و التعايش مع الفيروس والعودة للحياة الطبيعية مرة أخرى.