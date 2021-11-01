الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شابين وإصابة ثالث في حادث تصادم ميكروباص ودراجة نارية بالمنوفية

جثة
جثة

لقي شابين مصرعهما  اثر حادث اليوم علي طريق "زاوية الناعورة - جزبرة الحجر" في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك بسب  تصادم  سيارة ميكروباص مع دراجتهم النارية، ما أدي إلي وفاة شابين وإصابة الشخص الثالث.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء عمر يس بمصرع،""ر.م.ا" مقيم بقرية كفر حجازي، و"م.ع.ك" مقيم بقرية جزبرة الحجر، وإصابة ثالث إثر حادث اصطدام دراجة نارية بسيارة ركاب.

علي الفور انتقلت قوات الشرطة الي مكان الحادث، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثامين والإصابة إلي المستشفي، كما تم سؤال عدد من الشهود عن كواليس الواقعة، واسباب الحادث، وتم التحفظ علي السيارة والدراجة النارية وابلاغ النيابة العامة، وتم  تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت  النيابة العامة لمباشرة  التحقيقات في الواقعة.

وفاة محافظة المنوفية شرطة أمن فحص ميكروباص طريق قانون

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وائل لطفي

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