الإمارات تُدين محاولة «الحوثيين» استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

أدانت الإمارات، اليوم الإثنين، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، بطائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

وجدّدت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وفي الساعات الاولي من صباح اليوم، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن دفاعاته الجوية دمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن " قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين و الأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط".

وشدد "المالكي" على أن "وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".