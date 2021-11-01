الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة علاء عبد الفتاح وأخرين بإذاعة ونشر بيانات كاذبة

محكمة
محكمة

تستكمل  محكمة جنح أمن دولة، اليوم الإثنين، محاكمة علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد أكسجين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارىء التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020حصر أمن دولة عليا بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالتحقيقات تهم بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.

محاكمة علاء عبد الفتاح محكمة جنح أمن دولة طوارىء محمد الباقر محمد اكسجين الانضمام لجماعة ارهابية

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