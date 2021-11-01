الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى: لم أرشح نفسى للرئاسة من أجل استطلاعات الرأى

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لم يرشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة من أجل استطلاعات الرأي حوله، مؤكدا أن نتائج الاستطلاعات تعلو وتنخفض كما يحدث مع كل الرؤساء.


وأضاف بايدن - في تصريحات له على هامش قمة العشرين في العاصمة الإيطالية روما تعليقا على تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي مؤخرا، حسب صحيفة "ذا نيويورك بوست" الأمريكية - أنه رشح نفسه من أجل مساعدة الأمريكيين لدعم أعمالهم وتحسين أجورهم وزيادة وظائفهم.


وأشار إلى أنه جاء كذلك من أجل محاربة التغير المناخي والمساعدة في حل الأزمة التي تسببت فيها جائحة كورونا.

 

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قمة مجموعة دولة العشرين "G20" التي عقدت في إيطاليا اليوم توصلت إلى تفاهمات بشأن قضايا عدة .

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم في ختام قمة مجموعة العشرين بالعاصمة روما، إنهم سيصلون في عام 2050 إلى 0% من انبعاث الغازات مضيفا "نحن عند نقطة تحول في التاريخ ونريد إعطاء فرصة للجميع".

 

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وافقا على التفاوض حول درجة وجود الكربون في المنتجات كما حصلوا على دعم هام في قمة مجموعة العشرين.

 

وكشف جو بايدن عن أن قمة الـ 20 حققت تقدما بشأن المناخ والوباء والاقتصاد، داعيا إلى ضرورة التحرك وتبني الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

 

وبشان العلاقات مع إيران أوضح بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل الرد على استهداف الإيرانيين لمصالحها متعهدا بالرد على تحركات إيران وإجراءاتها في الشرق الأوسط.

 

وأضاف: "نبحث الخيارات الاقتصادية البديلة إذا لم تعود للاتفاق النووي"، مشددا على أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

 

وانتقد جو بايدين سلفه دونالد ترامب قائلا: "لا نزال نعاني آثار قرار ترمب السيئ بالانسحاب من الاتفاق النووي".

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وائل لطفي

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