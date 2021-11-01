الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يشيد بالبابا فرنسيس: شخصية محترمة

بايدن
بايدن

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن  في روما بالبابا فرنسيس، واصفًا إياه بأنه "رجل محترم حقًا"، قائلًا إنه "قدم مواساة كبيرة لعائلتي عندما توفي ابني".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، خلال مؤتمره الصحفي في ختام قمة مجموعة العشرين التي انعقدت نهاية الأسبوع في العاصمة الإيطالية، قال بايدن متحدثًا عن البابا "إنه حقًا رجل محترم وأصيل".

وأضاف: "عندما فقدتُ ابني البابا فرنسيس الولايات المتحدة، التقينا في مطار فيلادلفيا وتحدثَ إلى عائلتي لفترة لا بأس بها، 10 إلى 15 دقيقة، عن ابني بو". 

وتابع: "لم يتحدث عن الأمر بشكل عام فقط، كان يعرف أشياء عنه، كان يعرف ما فعلَهُ، كان يعرف مَن يكون، كان يعرف أين درس ، كان لهذا تأثير كبير على عائلتي، لقد عنى ذلك الكثير".

وشدد بايدن على أن البابا فرنسيس يمثل "كل ما تعلمتهُ عن الكاثوليكية عندما كنت طفلًا وأذهب إلى المدرسة"، قائلًا: "إنه رجل محترم حقًا، ونحن نبقى على تواصل".

والتقى بايدن، ثاني رئيس كاثوليكي في تاريخ الولايات المتحدة، في الفاتيكان البابا فرنسيس ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية سعيًا إلى تلميع صورة بلاده في العالم.

واستمر اللقاء الذي لم تتم دعوة الصحافيين إليه أكثر من ساعة، على ما أفاد الفاتيكان والبيت الأبيض، أي أطول من أيٍّ من اللقاءات السابقة بين حبر أعظم و رئيس أمريكي، بحسب الوسائل الاعلام الأمريكية.

وهو رابع لقاء بين بايدن والبابا لكنه الأول منذ انتخاب الرئيس الديموقراطي وهو كاثوليكيّ متديّن، ورافقت بايدن زوجته جيل التي غطت رأسها جزئيًا بوشاح أسود.

وأراد الرئيس الأمريكي و البابا البحث في مخاوفهما المشتركة، من الفقر إلى التغير المناخي والجائحة.

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