قبل ما تسافر.. مواعيد القطارات المكيفة على خطوط الوجه البحرى والقبلى

يتسائل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خطوط الوجه البحري والوجه القبلي، وتنشر الدستور مواعيد القطارات غدا الإثنين.



القطارات المكيفة على خط (القاهرة - الإسكندرية):



قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.



قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.



قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.



قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.



قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.



قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.



قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.



قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا.



قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.10 مساء.



قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.



قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.



قطار رقم 927 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.



قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.



قطار رقم 1203 القاهرة الاسكندرية (روسى ) موعد قيامة الساعة 13.25 ظهرا.



قطار رقم 23 القاهرة الاسكندرية (روسى) موعد قيامة الساعة 17.20 ظهرا.



القطارات المكيفة والروسى على خط (الإسكندرية - القاهرة) :

قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.



قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.



قطار رقم 904 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.



قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.



قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.



قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.



قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.



قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.



قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.



قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.



قطار رقم 920 مكيف الاسكندرية طنطا موعد قيامة الساعة 22.00 مساء.



قطار رقم 18 الاسكندرية القاهرة (روسى ) موعد قيامة الساعة 13.10 ظهرا.



قطار رقم 28 الاسكندرية القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 20.20 مساء.



القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - أسوان) :

قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساء.



قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.



قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.



قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.



قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.



قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.



قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.



قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا .