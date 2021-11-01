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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الذهب اليوم الإثنين 1-11-2021

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب خلال هذا الأسبوع، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار والذي يؤثر تباعًا في الأسواق المصرية.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب فى مصر، بهدف معرفة أحدث أسعار المعدن الأصفر والذي يشغل بال الكثير من عشاقه والمستثمرين.

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 890 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولًا بالأسواق)، ليسجل 779 جنيهًا، غير شامل الضريبة، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 668  جنيهًا، مقابل 672 جنيها بالأمس.

 

سعر الأوقية والجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 8 جرامات من عيار 21، 6232 جنيهًا، مقابل 6272 جنيه بالأمس.

أسعار كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24
وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 890 ألف جنيه اليوم ويزِن 1000 جرام.

وصعدت أسعار الذهب عالميًا، حيث وصل سعر الأوقية إلى 27590 جنيهًا مقابل 27745 جنيهًا بالأمس في الأسواق المصرية، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

وتواصل أسعار الذهب في مصر تسجيل تغيرات بشكل لحظيّ يوميًا، حيث يتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من قبل المستثمرين، ويتأثر بالتراجع الذي يشهده عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

وخلال الأسبوع الماضي، اتجه الذهب، صوب أفضل أسبوع له في قرابة خمسة أشهر مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي الذي عزز جاذبية المعدن الأصفر على الرغم من تخفيض وشيك لإجراءات التحفيز التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي.

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وائل لطفي

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