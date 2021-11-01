«صحة الشرقية»: إقبال كبير من المواطنين على تلقى لقاح كورونا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، استمرار إقبال المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج على مركز التطعيم الخاص بتطعيمات كورونا.

وتابع الدكتور هشا مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين، وعمل الموافقة المستنيرة، والتسجيل الإلكتروني، والتطعيم واستخراج الكارت الخاص بالتطعيم، واستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم للراغبين في استخراجها.

تلقى لقاح كورونا

وأكد على أهمية تطعيم جميع المواطنين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مناشدًا أولياء الأمور، وطلاب وطالبات الجامعة، وكبار السن، وجميع المواطنين بسرعة التوجه لمراكز التطعيم المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة لتلقي لقاح كورونا حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسرة وأبنائنا الأطفال.

وأوضح أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و ٢٥ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور هشام مسعود، أن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ٣٠ مركزًا طبيًا، ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بلغت ٣١ مركزًا طبيًا للمواطنين المقيمين بالمحافظة.

وكانت وزارة الصحة المصرية، أكدت أن جميع اللقاحات المتوفرة في مصر تعطي مجانًا لجميع المواطنين واللاجئين وغير المصريين، وأن قيمة شهادة الباركود لا تعني عدم مجانية اللقاحات.





وذكرت الوزارة أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.