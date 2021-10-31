«ورطة كهربا».. موسيمانى يهاجم لاعبى الأهلى

هاجم الجنوب أفريقي بتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين بسبب تسريب أخبار الفريق إلى الإعلام.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أنا أوعد جميع اللاعبين بأن يشاركوا في المباريات، محمد شريف سجل 26 هدفا الموسم الماضي وأجلسته على مقاعد البدلاء".

وأضاف المدرب الجنوب أفريقي عن عدم مشاركة محمود عبد المنعم “كهربا”: "من قال أنني عقدت جلسة مع كهربا لكي يشارك في المباريات؟ هل يقول كهربا ما يحدث داخل الفريق؟ أنا بالفعل وعدته بالمشاركة".

وتابع موسيماني: "مشكلتي هي أن لاعبي فريقي يتحدثون مع الصحافة، ومشكلتي أن الصحافة تعرف ما يحدث داخل الفريق.. وأنا لم أقم بتثبيت الثلاثي الذين يلعبون في خط الوسط، وقمت بتغييرهم اليوم وأشركت أكرم توفيق في الوسط".

وحقق الأهلي فوزا صعبا على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

أحرز محمد شريف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62 بعد تسديدة من السولية تصدى لها الزنفلي وتابعها شريف في الشباك.

ارتفع رصيد الأهلي عند 6 نقاط متساويا مع الزمالك وبيراميدز في الصدارة وتوقف رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط.