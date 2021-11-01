الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تستعرض "الدستور" لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم  1 نوفمبر 2020؛ نظرًا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث، وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من، محافطة القاهرة الكبرى، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، السويس، محافظة الغربية.

 

مواقيت الصلاة اليوم

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 1 نوفمبر 2021 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

موعد صلاة الفجر   ٤:٤١

موعد  الشروق       ٦:٠٩

موعد آذان الظهر    ١١:٣٩

موعد آذان العصر   ٢:٤٥

موعد آذان المغرب  ٥:٠٨

موعد آذان العشاء.  ٦:٢٧

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٧

موعد  الشروق       ٦:١٦

موعد آذان الظهر    ١١:٤٤

موعد آذان العصر   ٢:٤٩

موعد آذان المغرب  ٥:١٢

موعد آذان العشاء.  ٦:٣١

  

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مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر   ٤:٢٩

موعد  الشروق       ٥:٥٦

موعد آذان الظهر    ١١:٢٧

موعد آذان العصر   ٢:٣٤

موعد اذان المغرب  ٤:٥٧

موعد آذان العشاء.  ٦:١٥

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الأقصر

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٣

موعد  الشروق       ٥:٥٨

موعد آذان الظهر    ١١:٣٤

موعد آذان العصر   ٢:٤٥

موعد آذان المغرب  ٥:٠٩

موعد آذان العشاء.  ٦:٢٤

 

مواعيد  الصلاة اليوم في محافطة أسوان

موعد صلاة الفجر   ٤:٣١

موعد  الشروق       ٥:٥٥

موعد آذان الظهر    ١١:٣٢

موعد آذان العصر   ٢:٤٥

موعد آذان المغرب  ٥:٠٩

موعد آذان العشاء.  ٦:٢٤


 مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٥

موعد  الشروق       ٦:٠٣

موعد آذان الظهر    ١١:٣٣

موعد آذان العصر   ٢:٤٠

موعد آذان المغرب  ٥:٠٤

موعد آذان العشاء.  ٦:٢٢


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٦

موعد  الشروق       ٦:٠٤

موعد آذان الظهر    ١١:٣٣

موعد آذان العصر   ٢:٤٠.

موعد آذان المغرب  ٥:٠٣

موعد آذان العشاء. ٦:٢١

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية 

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٢

موعد  الشروق       ٦:١١

موعد آذان الظهر    ١١:٣٩

موعد آذان العصر   ٢:٤٥

موعد آذان المغرب  ٥:٠٨

موعد آذان العشاء.  ٦:٢٧

مواعيد الصلاة اليوم موعد صلاة الفجر موعد الشروق موعد أذان المغرب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم

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