الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المهن الموسيقية» تلغى قرار وقف أحمد سعد

احمد سعد
احمد سعد

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، وقف القرار الخاص بإيقاف الفنان أحمد سعد.

وقالت النقابة في بيان: “نقابة المهن الموسيقية تقرر وقف قرار الإيقاف للمطرب أحمد سعد؛ حيث صدر قرار إيقاف للمطرب أحمد سعد على خلفية قيامه بحفل في الساحل الشمالي مخالفا قرار النقابة بعدم الالتزام بعدد العازفين، وكانت النقابة غرمته مبلغ عشرين ألف جنيه ولم يتم سداد مبلغ الغرامة حتى صدور قرار الإيقاف اليوم ٢٠٢١/١٠/٣١”.

وأضاف البيان: “بادر المطرب أحمد سعد بسداد مبلغ الغرامة لذا تم رفع الإيقاف من اليوم”.

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