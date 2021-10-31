الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تعلن وقف العلاقة التجارية بين كبرى شركاتها النفطية مع المغرب

تبون
تبون

أعلنت الجزائر عن وقف العلاقة التجارية وعدم تجديد العقد الذي يربط الشركة الوطنية الجزائرية لاستغلال الموارد البترولية "سوناطراك" بالديوان المغربي للكهرباء والماء.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان اليوم الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون تسلم تقريرًا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية "سوناطراك" بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 يوليو 2011، وينتهي اليوم الموافق 31 أكتوبر الجاري.
وأضاف البيان أن الرئيس الجزائري ، أمر "سوناطراك" بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد، وذلك عقب استشارة رئيس الحكومة، وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم" في الحكومة الجزائرية.

الجزائر شركاتها النفطية المغرب العلاقة التجارية النفط

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