الإعدام لدجال و3 سيدات هتكوا عرض طفلة بالقوة فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عادل إبراهيم العليمي، بمعاقبة دجال و3 سيدات بالإعدام شنقا، بعد اتهامهم بتسهيل هتك عرض طفلة ومواقعتها جنسيا بحجة أنها مصابة بسحر، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين هاني كمال غبريال، وشريف بركات، وسكرتير الجنايات أحمد السيد.

ترجع أحداث القضية رقم 20819 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا ضباط إدارة البحث الجنائي بورود بلاغ من المدعو ال.م.إ، عامل، وبصحبته نجلته المجني عليها م.ال.م، 16 سنة، يفيد بقيام الـ.ع.أ، 40 سنة، عامل، ويعمل دجال، بهتك عرض نجله مواقعتها بغير رضاها، باشتراك طليقته والدة المجني عليها ف.ف.ال، 38 سنة، ربة منزل، وشقيقتها ن.ف.ال، 30 سنة، ربة منزل، ووالدتها ز.م.ه، 58 سنة، ربة منزل، وتعدي المتهم علي نجلته الطفلة على مدار 6 سنوات بدائرة القسم.

كشفت تحريات فريق البحث الجنائي، أنه في غضون عام 2014 وحتى عام 2020 بدائرة قسم شرطة محرم بك قام المتهم الأول دجال بمواقعة المجني عليها الطفلة بغير رضاها، وذلك بعد قيام كل من والدتها المتهمة الثانية وخالتها وجدتها واقتيادها عنوة وبغير رضاها إلى مسكن الدجال، وقامت والدة المجني عليها وكان ذلك عندما كانت الفتاة سن 10 سنوات بإدخالها إلى غرفة الدجال، ونزعت عنها ملابسها من أسفل وهتك عرضها أمامها، وذلك بعد إقناعها بأن الطفلة عليها سحر بعد أن قالت له أنها غير عذراء، فطلب منها مواقعتها حتى يعديها عذراء مرة أخرى على غير الحقيقة وتكررت هذه الأفعال عدة مرات، وعندما رفضت الطفلة الذهاب إلى الدجال، كانت تقوم والدتها بحرقها بتسخين ملعقة حديدية ووضعها على ذراعها وجسدها.

وتبين من التحقيقات، من أقوال المتهمة الثانية والدة المجني عليها، أنها كانت تذهب هي والدتها وشقيقتها إلى المتهم لفك لهم أعمال السحر، وكان يمارس الجنس معهن جميعا، واعترفت الأم بقيامها بأخذ نجلتها المجني عليها الي الدجال لممارسة الرذيلة لفك الأعمال بها.

وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين، إلي محكمة جنايات الإسكندرية وبعد أخذ رأي مفتي الديار المصرية في إعدامهم حكمت المحكمة بالإعدام للمتهمين.