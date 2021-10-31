الأردن يرفع أسعار البنزين

أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، اليوم الأحد، رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه، مع تثبيت سعر الديزل والجاز "الكيروسين"، وأسطوانات الغاز.

ارتفاع سعر بيع البنزين أوكتان 90 لشهر نوفمبر بمقدار 10 فلسات

ونشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية القرار الذى أعلنت عنه ، بارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 لشهر نوفمبر بمقدار 10 فلسات ليصبح 835 فلسًا للّتر، والبنزين أوكتان 95 بمقدار 10 فلسات ليصبح 1070 فلسًا للّتر، بينما ثُبِّتَ سعر الديزل عند 615 فلسًا للّتر.

كما أعلنت اللجنة تثبيت سعر الكاز "الكيروسين" عند 615 فلسًا للّتر حتى نهاية فصل الشتاء، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/ أسطوانة، وجاء ذلك "للتخفيف على الشرائح الأقلّ دخلًا، وتماشيًا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية" حسب بيان اللجنة.

صدر القرار في الاجتماع الشهري الذي عقدته لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، برئاسة رئيسة اللجنة، الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليًا خلال شهر نوفمبر المقبل.

من جهة أخرى، قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية، اليوم الأحد، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر المقبل بقيمة صفر.

وأشارت الهيئة إلى أن القيمة هي نفسها التي حددت لشهر تشرين أكتوبر الحالي.