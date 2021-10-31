سيدة تطالب بخلع زوجها بعد زواجه عرفيًا من صديقة ابنته

تقدمت سيدة تبلغ من العمر 48 عامًا، لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى تطالب فيها بخلع زوجها تحمل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٢١ وذلك بعد اكتشافها زواجه عرفيا من صديقة ابنتهم.

وقالت إسلام.ع فى دعواها: "مر على زواجنا أكثر من 23 سنة، أذاقنى فيهم العذاب بسبب علاقاته النسائية التى لا حصر لها ، فمنذ زواجنا وهو عاطل عن العمل، وبرغم ذلك أجبرنى فى أول زواجنا على ترك وظيفتى الحكومية وإرضاءً لرغبته تركتها، وبعد سنوات من الفقر والديون المتراكمة من القريب والغريب، قررت البحث عن عمل مناسب لأتمكن من الإنفاق على أطفالى الصغار، وتمكنت من العمل فى مصنع ملابس بالقاهرة الجديدة.

وتابعت الزوجة: تحملته وتحملت مكوثه الدائم عن العمل من اجل أطفالى ، وطوال هذه السنوات وأنا اكتشف خيانته وبرغم ذلك اتحمل وبالنهاية وفى وقت ضيقتى لتجهيز ابنتى للزواج، ودفع مصاريف كلية ابنى، علمت بزواجه عرفيا من صديقة نجلتنا، وقام باستئجار لها شقة وتجهيزها من أموالى وأموال أولادى.

واستكملت الزوجة: "طلبت منه إنهاء علاقته بها حتى لا يفضح أبناؤنا أمام أصحابهم وأقاربهم لكنه رفض، وتمسك بها واتهمنى بأننى من أهملت فيه بسبب عملى، وبعد نفاد أمواله طلب منى مساعدته ماديًا وهددنى بإفضاح أمر زواجه عرفيًا أمام عريس ابنتنا وأهلها، وعندما رفضت إعطاءه اى أموال قام بتشويه صورتى أمام الجميع والتشهير بي واتهمنى بعدم النظافة والاهتمام به وبالبيت لذلك أقدم على الزواج من فتاة من سن ابنته وتناسي أن مكوثه عن العمل كان السبب الرئيسي فى بحثى عن عمل.

واختتمت الزوجة: “طلبت منه الطلاق وديًا، لكنه ساومنى على مبالغ مالية حتى يتم الطلاق وديًا، لكن فاض بيا الكيل منه وقررت اللجوء لمحكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده”.