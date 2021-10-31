الأحد 31 أكتوبر 2021
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مصر

بالهتافات والأعلام.. الجالية المصرية فى بريطانيا تستقبل الرئيس السيسى (صور)

الجالية المصرية
الجالية المصرية في بريطانيا تستقبل الرئيس السيسي

استقبل أعضاء وممثلو الجالية المصرية في بريطانيا الأحد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال وقفة للترحيب به بمدينة جلاسكو  الأسكتلندية، والتي يتواجد بها الرئيس لحضور مؤتمر المناخ.

وقام أعضاء الجالية المصرية بالتجمع أمام مقر إقامة الرئيس رافعين الأعلام المصرية مرددين الهتافات الوطنية التي تعبر عن فرحتهم وحبهم الشديد لوطنهم وللقيادة المصرية.

الجالية المصرية فى بريطانيا

 

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 الجالية المصرية في بريطانيا تستقبل الرئيس السيسي

وشارك العديد من الأطفال أسرتهم فى استقبال الرئيس، وسط هتافات: "تحيا مصر.. ندعم مصر"، حاملين الأعلام المصرية، حيث قاموا بارتداء ملابس خاصة وتيشرتات كتبوا عليها المقولات الداعمة لمصر وفرحتهم باستقبال الرئيس السيسي.

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 الجالية المصرية في بريطانيا تستقبل الرئيس السيسي

وأكد مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية في لندن، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، تجمع أعضاء الجالية المصرية المقيمين في بريطانيا منذ فجر اليوم في بيت العائلة المصرية بلندن، واستقلوا الحافلات المخصصة للتحرك في رحلة تستغرق 8 ساعات إلى مدينة جلاسكو، لاستقبال الرئيس السيسي والترحيب به أثناء حضوره مؤتمر المناخ اليوم.

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 الجالية المصرية في بريطانيا تستقبل الرئيس السيسي

أضاف رجب في تصريحات سابقة لـ"الدستور" أن أبناء الجالية المصرية في إنجلترا صمموا على التغلب على كل الصعاب التى تزامنت مع توقيت ومكان هذه الزيارة، وذلك خير دليل على مدى حب أبناء الجالية لوطنهم الأم وتأييدهم للقيادة السياسية.

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وتابع أن الزيارة تأتي في أيام العمل، ومدينة جلاسكو تبعد 8 ساعات عن لندن، ولكي يتم الوصول قبل الرئيس السيسي لا بد أن يتم التحرك من مدينة لندن قبل صلاة الفجر، لافتًا إلى أنه رغم شدة وبرودة الطقس لم يمنع ذلك أبناء الجالية عن الترحيب بالرئيس السيسي.

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بالهتافات والأعلام.. الجالية المصرية فى بريطانيا تستقبل الرئيس السيسى (صور)

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