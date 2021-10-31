خبراء: حضور الرئيس السيسى «كوب 26» دليل على الثقل الإقليمى

أشاد عدد من الخبراء بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الدورة الـ٢٦ لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ «كوب ٢٦».

وقال الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية، إن مشاركة الرئيس السيسى بقمة المناخ تعبر عن ثقل مركز مصر الإقليمى، لكونها أكبر الدول العربية وبوابة إفريقيا، لذا فإنها تتواجد دائمًا فى الفعاليات الدولية الكبرى، وتحرص الدول المستضيفة هذه الأحداث على دعوة قيادتها السياسية، ممثلة فى الرئيس السيسى، للحضور، تقديرًا لدور مصر المؤثر فى محيطيها العربى والإفريقى.

وأضاف أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحد من انبعاثات الكربون الضارة، ولديها اتجاه نحو استخدام الطاقة النظيفة للحفاظ على الكوكب والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، لافتًا إلى أن مستقبل العالم يتوقف على الحياد الكربونى ووقف ذوبان الجليد الذى يهدد النظام البيئى.

وأشار إلى أن مصر تمتلك احتياطيًا ضخمًا من الغاز الطبيعى، وتعمل على تصديره لدول العالم بعدما حققت الاكتفاء الذاتى منه، لاستخدامه بديلًا عن الوقود الأحفورى الضار، الذى يخلف انبعاثات من شأنها إلحاق الضرر بالنظام البيئى وتغير المناخ.

من جانبه، قال طارق عنانى، الأمين العام للجمعية النرويجية للعدالة والسلام فى أوسلو، وهى مؤسسة معنية بالأعمال الإغاثية وحماية البيئة، إن الرئيس السيسى يقود جهودًا مقدرة على المستويين الدولى والإقليمى فى العديد من الملفات. وأضاف أن العالم ينظر إلى مصر بإعجاب واحترام شديدين، وهذا مثار فخر لكل العرب المقيمين فى أوروبا والولايات المتحدة، لافتًا إلى أن مصر تتحدث باسم العرب والقارة الإفريقية وتعبر عن مخاوف وتطلعات هذه البلدان فى المحافل والفعاليات الدولية. وأشار إلى أن استضافة مصر هذه القمة المهمة فى العام المقبل دليل على تقدير العالم للدور المصرى فى مكافحة تغير المناخ والقضايا البيئية التى تمثل تحديًا كبيرًا للبشرية، مؤكدًا ضرورة احترام الدول الصناعية الكبرى التزاماتها الدولية تجاه الكوكب، والتوقف عن استخدام الوقود الأحفورى الذى يهدد سلامة البيئة والكائنات الحية على الكوكب.

من جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مؤتمر المناخ «cop٢٦» خطوة مهمة للانتهاء من الموضوعات الخلافية والوصول إلى خطة عمل لتحقيق الأهداف المرجوة فى اتفاق باريس للمناخ ٢٠١٥، حيث سيناقش الموضوعات الخاصة بالتكيف وتمويل المناخ.

وأضافت أنه سيقام داخل المؤتمر جناح مصرى ستعرض فيه مصر قصص النجاح التى تمت للتصدى لآثار تغير المناخ من خلال المشروعات القومية فى قطاعات الطاقة المتجددة والنقل المستدام والمشروعات الخاصة بالزراعة والرى.