الأحد 31 أكتوبر 2021
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اقتصاد

رئيس «القابضة للمياه» يناقش موضوعات التشغيل والصيانة بقنا

القابضة للمياه
القابضة للمياه

ناقش ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهم الموضوعات المتعلقة بالتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف بقنا والاحتياجات المستقبلية من مرافق المياه والصرف أثناء اجتماعه مع رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا. 

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 القابضة للمياه 

وتفقد رئيس الشركة القابضة، توسعات محطة معالجة الصرف الصحى الصالحية بالجبلاو، وتبلغ طاقة المرحلة الأولى 55 ألف متر مكعب يوم، تخدم مدينة قنا بالكامل والقرى المحيطة، وراجع نتائج عينات الصرف الصحى المأخوذة من خلال معمل المحطة ومطابقتها للمواصفات القياسية.

 جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمد يحى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أثناء الجولة الميدانية التى أجراها رئيس الشركة القابضة بمحافظة قنا.

وشاهد ممدوح رسلان، تطبيق نظام الاسكادا للتحكم ومراقبة وقياس كمية المياه المنتجة من محطات مياه الشرب، وتقسيم شبكات محافظة قنا بالمراكز التسعة لعدد 11 منطقة كبيرة DMZ، وتركيب عداد قياس لكل نقاط الربط بين المناطق ضمن خطة الشركة لتقليل الفاقد.

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 القابضة للمياه 

واستمع رئيس الشركة القابضة، لعرض تقديمى من القطاع التجارى عن مشروع تحديث بيانات عملاء شركة قنا، ونتائج المشروع فى حوكمة الإجراءات، والربط بين القطاع التجارى والتخطيط  لكل منطقة DMZ.

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 القابضة للمياه 

ووجه ممدوح رسلان، بسرعة استبدال العدادات العاطلة والتوسع فى تركيب العدادات، للمحاسبة وفقا للاستهلاك الفعلى.

وقال المهندس رجب عرفة، أن أطوال شبكات المياه بالمحافظة تبلغ ٦٩٧٤ كم طوالى، وتم تركيب عدادات قياس تصرف على عدد ٩٠ محطة مياه والوصول إلى نسبة قياس ٩٠% من المياه المنتجة، وجارى تركيب عدد ٣٠ جهاز قياس تصرف على باقى محطات مياه الشرب لتصل نسبة القياس إلى ١٠٠%.

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 القابضة للمياه 

كما تابع موقف مشروعات التنمية المحلية بصعيد مصر والممولة جزئيا من البنك الدولى، بمراكز قنا وأبو تشت ونجع حمادى، وتشمل شبكات انحدار ومحطات رفع بقرى القناوية والإشراف البحرية المخادمة بمركز قنا، ومحطة معالجة الصرف الصحى الأشراف البحرية، وشبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد بقرى بخانس، الشقيفى، التحسينات بمركز أبوتشت، ومحطة مياه شرب البطحة وأبو عمورى بمركز نجع حمادي.

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 القابضة للمياه 
القابضة للمياه قنا التشغيل والصيانة المهندس ممدوح رسلان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

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