تبون يأمر بوقف ضخ الغاز الجزائرى نحو إسبانيا عبر المغرب

أمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأحد، بوقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر المغرب، كما أمر شركة سوناطراك النفطية الحكومية يوقف العلاقة مع الديوان المغربي للكهرباء والماء.

وأوضحت قناة "النهار" الجزائرية أن هذا القرار جاء بعد تسلم عبد المجيد تبون تقريرا حول العقد، الذي ينص على منح مقابل مادي للمغرب مقابل مرور أنبوب الغاز نحو إسبانيا عبر الأراضي المغربية بالإضافة الى الممارسات ذات الطابع العدواني، من الرباط تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية.

وتنتهي مدة العقد الموقع بين الجزائر والمغرب اليوم 31 أكتوبر.

المغرب يدرس تدفقًا عكسيًا لخط أنابيب

قال مسئول مغربي بارز مطلع الشهر الجاري، إن المغرب يناقش مع إسبانيا تدفقا عكسيا لخط أنابيب للغاز إذا لم تجدد الجزائر اتفاقا للتوريد ينقضي في 31 أكتوبر.

ولمحت الجزائر في السابق إلى أنها لن تجدد الاتفاق لتصدير الغاز خلال خط الأنابيب الذي تبلغ طاقته 13.5 مليار متر مكعب ويعبر المغرب، وأنها ستوسع خط أنابيب ميدغاز البحر المتوسط الذي لا يعبر جارتها ليصل إلى طاقة قدرها 10 مليارات متر مكعب بحلول ديسمبر.

لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال مؤخرا: إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي.

وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أواخر أغسطس، مشيرة إلى "تصرفات عدائية" لجارتها وأغلقت الشهر الماضي المجال الجوي أمام كل الطائرات المغربية.

وقال المغرب إن قرار قطع العلاقات غير مبرر.

وقال المسئول المغربي البارز: “بالنسبة للمغرب فإن خط الأنابيب هو بدرجة كبيرة أداة للتعاون الإقليمي لن نتركه يصدأ”.

وأضاف: “المغرب يجري محادثات مع إسبانيا لاستخدام مرافئها للغاز الطبيعي المسال لتمرير الغاز إلى المغرب باستخدام نفس خط الأنابيب”.

وقال: “هذا الغاز الطبيعي المسال لن يتنافس مع إمدادات الغاز الإسبانية، إنه سيكون شراء إضافيا يطلبه المغرب الذي سيدفع تكلفة مروره خلال المرافئ الإسبانية وخط الأنابيب”، وإن المغرب أعطى أيضا تصاريح لمستوردي الغاز توقعا لعدم تجديد الجزائر لاتفاق خط الأنابيب.