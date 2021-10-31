الأحد 31 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أبو السعد: ميرفت أمين فنانة راقية وحدوتة «حكايتي مع الزمان» تجمع نجوم كبار

محمد أبو السعد
محمد أبو السعد

قال الفنان محمد أبو السعد إنه سعيد بالصدى التي حققته الحلقة الأولى من حدوتة “حكايتي مع الزمان” للفنانة ميرفت أمين ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا” الموسم الثاني.

وأضاف أبو السعد، لـ“الدستور”، أنهم ما زالوا في مرحلة التصوير بالتزامن مع عرضه على الشاشة، لافتًا إلى أنه استمتع بالتعاون مع بطلة الحكاية الفنانة ميرفت أمين ووصفها بانها فنانة راقية ومتواضعة وتحمل صفات نجوم الزمن الجميل وتهتم بأدق التفاصيل دون التدخل في السيناريو أو الاعتراض على أي حدث، مؤكدًا كل الفنانين المشاركين بالعمل نجوم كبار يتسمون بالاحترافية وحب العمل والفن.

أشار إلى أن أحمد خليل وأشرف زكي يحرصون على حفظ السيناريو بالشكل الملائم دون أخطاء حتى أنهم عندما يقومون بعمل بروفة فيحرصون على تقديمها مثلما يقومون بالتصوير، مضيفًا أن الفنانين الشباب المشاركين بالعمل مجتهدين ومتميزون، ويعوا لما يفعلون، وهو ما ساعد على سهولة التصوير وخروج العمل بالشكل الملائم في أفضل صورة، مؤكدًا أنه سعيد بهذه الحكاية وانها تحمل العديد من المفاجآت والاحداث الشيقة والمصيرة.

تعرض حكاية “حكايتي مع الزمان” من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على dmc والساعة 11 مساءً على dmc دراما وعلى منصة Watch it، والحكاية من بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جوده، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

مسلسل «إلا أنا» دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وتقدم ميرفت خلال الأحداث شخصية مختلفة تمامًا تشير لأزمة يمر بها جيل كامل من الآباء والأمهات وكيف يتعاملون مع تلك الأمور، و تكثف الفنانة ميرفت أمين، تصوير مشاهد حكايتها الجديدة بعنوان "حكايتي مع الزمان"، ضمن حكايات مسلسل إلا أنا، والتي انطلق تصويرها مؤخرا

مسلسل إلا أنا دراما مستوحاة من قصص حياتية وترجع فكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، تدور كل قصة منها في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها، وتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

مسلسل الا انا محمد أبو السعد حكايتي مع الزمان حدوتة ميرفت أمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

الأكثر قراءة

نقابة الموسيقيين توقف أحمد سعد عن الغناء

أعلن عنه «طارق شوقي».. ماهو «QR الكتب المدرسية»؟

وزيرة التضامن: 3 شروط للحصول على الدعم والإخلال بأحدهم يوقفه

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بمصر القديمة

أحب رجل على زوجي ولا أريد تركه.. «الفيل» يوضح حكم الشرع

«معًا لحياة أفضل»: حياة كريمة و100 مليون صحة فى منهج 4 ابتدائى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عصفور المجذوب» والعقل الشعبى «المنجذب»

ماجد حبته

تغير المناخ.. مخاوف وطموحات

جمال-أسعد

مصر بلا طوارئ

القس. رفعت فكرى

مشروع قومى لمواجهة الخرافات

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

صور

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

«جاليرى فى الشارع».. «برج البرلس» تحول لـ«معرض مفتوح» بمشاركة ٣٥ فنانًا مصريًا وأجنبيًا

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن تقديم قرار بتشكيل لجنة للتحقيق فى قضية صفقة الغواصات الألمانية

الخارجية الفلسطينية: رئيس وزراء إسرائيل يتحدى المجتمع الدولي بمعاداته للسلام

"معلومات إسرائيلية".. ماذا وراء فرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران؟