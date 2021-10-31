أبو السعد: ميرفت أمين فنانة راقية وحدوتة «حكايتي مع الزمان» تجمع نجوم كبار

قال الفنان محمد أبو السعد إنه سعيد بالصدى التي حققته الحلقة الأولى من حدوتة “حكايتي مع الزمان” للفنانة ميرفت أمين ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا” الموسم الثاني.

وأضاف أبو السعد، لـ“الدستور”، أنهم ما زالوا في مرحلة التصوير بالتزامن مع عرضه على الشاشة، لافتًا إلى أنه استمتع بالتعاون مع بطلة الحكاية الفنانة ميرفت أمين ووصفها بانها فنانة راقية ومتواضعة وتحمل صفات نجوم الزمن الجميل وتهتم بأدق التفاصيل دون التدخل في السيناريو أو الاعتراض على أي حدث، مؤكدًا كل الفنانين المشاركين بالعمل نجوم كبار يتسمون بالاحترافية وحب العمل والفن.

أشار إلى أن أحمد خليل وأشرف زكي يحرصون على حفظ السيناريو بالشكل الملائم دون أخطاء حتى أنهم عندما يقومون بعمل بروفة فيحرصون على تقديمها مثلما يقومون بالتصوير، مضيفًا أن الفنانين الشباب المشاركين بالعمل مجتهدين ومتميزون، ويعوا لما يفعلون، وهو ما ساعد على سهولة التصوير وخروج العمل بالشكل الملائم في أفضل صورة، مؤكدًا أنه سعيد بهذه الحكاية وانها تحمل العديد من المفاجآت والاحداث الشيقة والمصيرة.

تعرض حكاية “حكايتي مع الزمان” من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على dmc والساعة 11 مساءً على dmc دراما وعلى منصة Watch it، والحكاية من بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جوده، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

مسلسل «إلا أنا» دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وتقدم ميرفت خلال الأحداث شخصية مختلفة تمامًا تشير لأزمة يمر بها جيل كامل من الآباء والأمهات وكيف يتعاملون مع تلك الأمور، و تكثف الفنانة ميرفت أمين، تصوير مشاهد حكايتها الجديدة بعنوان "حكايتي مع الزمان"، ضمن حكايات مسلسل إلا أنا، والتي انطلق تصويرها مؤخرا

مسلسل إلا أنا دراما مستوحاة من قصص حياتية وترجع فكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، تدور كل قصة منها في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها، وتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.