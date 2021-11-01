الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين مطروح»: الانتهاء من تطوير 27 مخبزا بلديا

المخابز البلدية
المخابز البلدية

أكد حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أن هناك خطة لتطوير جميع المخابز البلدية التي تقوم بإنتاج الخبز البلدي فئة 5 قروش لتوزيعها على المواطنين للاتجاه لتحسين جودة رغيف الخبز، ليكون وفقًا  للمواصفات القياسية وقطره 18 سم و وزنه 90 جرام وطبيعي  الشكل و اللون والرائحة، بالإضافة إلى تحويل الولاعة السولارية  إلى الولاعة  الغازية.

وأوضح وكيل وزارة التموين بمطروح أن إجمالي عدد المخابز التي قامت  بتحويل إنتاج الخبز من استخدام السولار إلى استخدام الغاز الطبيعي بلغت نحو 27 مخبزًا، وبلغ عدد المشتركين في استخدام  الغاز الطبيعي في المنازل و الأنشطه التجارية نحو 45 ألفًا و70 مشتركًا بمدينة مطروح.

وأضاف أن وزارة التموين ألزمت المخابز البلدية التي تقوم باإنتاج الخبز البلدي المدعم الذي يطرح بسعر 5 قروش بتطوير نفسها في المناطق التي يتم فيها توصيل الغاز الطبيعي، كما ألزمت جميع المناطق التي يتم توصيل الغاز الطبيعي لها بسرعة توصيل الغاز الطبيعي إلى جميع الأنشطة التجارية  بدلًا من استخدام أسطوانات البوتاجاز أو السولار.

وأشار وكيل «تموين مطروح » إلى أن الوزارة قامت بتيسير الإجراءات لأصحاب المخابز  للحصول على قروض ميسرة تصل إلى نصف مليون جنيه بفائدة 5%.

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