الشيخ محمد أبو بكر: 3 سور من القرآن تقيك الهم والفقر والحسد

قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف إن هناك ثلاث سور من القرآن الكريم تقيك الفقر والهم والمرض والحزن والألم، بشرط المداومة عليهم، وهم سهلين وميسورين، وسيحموك من الحسد والعين.

وأضاف في مقطع فيديو مصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن النبي محمد يخاطب جميع الأديان من خلال السنة النبوية من المتعلمين والأميين، الذين يبحثون عن أمور سهلة وميسورة، واختار النبي بعض السور التي تسبب للإنسان هدوء نفسي، أي تقيه شر الهم، والحزن والألم والمرض والحسد.

ونوه إلى أن الأزمة الحقيقة أن بعض الناس لا يأخذ هذه السور أو الأذكار على سبيل اليقين بل على سبيل التجربة، ولا بد أن تقرأها بيقين وتعرف جيدَا أنها أقوال الحبيب ولا ينطق عن الهوى.

وأوضح أن السور دجاء في حديث عن عبد الله بن خبيب" خرَجنا في ليلةٍ مطيرةٍ وظُلمةٍ شديدةٍ نطلُبُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يصلِّي لنا قالَ فأدرَكتُهُ فقالَ قلْ فلم أقل شيئًا ثمَّ قالَ قلْ فلم أقُلْ شيئًا قالَ قل فقلتُ ما أقولُ قالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ والمعوِّذتينِ حينَ تُمسي وتصبحُ ثلاثَ مرَّاتٍ تَكفيكَ من كلِّ شيءٍ".